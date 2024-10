Mirjam van ’t Veld begonnen als waarnemend burgemeester: ‘Dit is heel bijzonder en eervol’

Mirjam van ’t Veld is begonnen als waarnemend burgemeester van Groningen. De nieuwe ‘burgermoeder’ kwam maandagochtend aan bij het Stadhuis voor haar eerste officiële werkdag. “Op het moment dat je weet dat je benoemd gaat worden, sta je te trappelen.”

Van ’t Veld kon de afgelopen periode rekenen op flink wat berichten door haar benoeming. “Het ging echt om honderden reacties vanuit het land. Iedereen zei: ‘Er gaat niets boven Groningen’. De marketing van Groningen is dus heel goed,” grapt de nieuwe burgemeester. “Het is natuurlijk een hartstikke mooie stad met uitdagingen en waar een enorme kracht vanuit gaat. Ik hoop ook die kracht te laten zien aan de rest van Nederland.”

De burgemeester was vorige week al in Groningen voor haar beëdiging. Dat René Paas, commissaris van de Koning, bij haar terechtkwam is niet helemaal een verrassing. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik vorig jaar een keer tegen de commissaris heb gezegd dat ik graag een keer in Groningen zou willen waarnemen, omdat ik mij vanuit een nevenfunctie verdiept had in alles wat hier speelde. Toen kwam opeens het telefoontje en heb ik een heel leuk gesprek gehad met alle fractievoorzitters. Daarna dacht ik: dit is wel heel bijzonder en eervol.” De beëdiging was een bijzonder moment voor Van ’t Veld. “Je legt natuurlijk een gelofte af en beseft dat je verantwoordelijk bent als burgemeester voor een stad met veel inwoners.”

Mirjam van ’t Veld (54) is geboren in Den Haag en groeit op in Amersfoort. Ze begint in 1988 met het werken als verpleegkundige in het ziekenhuis. Na haar afstuderen gaat ze aan de slag als project- en procesmanager. In 2002 wordt ze gemeenteraadslid in Amersfoort voor het CDA, waar ze later ook de rol van fractievoorzitter vervult. Ze wordt in Amersfoort uiteindelijk wethouder voor jeugd en welzijn. In haar verdere politieke carrière is ze (waarnemend) burgemeester van Maarssen (provincie Utrecht), dat later opgaat in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht, Amstelveen en recent nog Almelo. Buiten haar politieke werk is ze onder andere actief in de raad van bestuur van een ziekenhuis in Ede en voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

‘Een stad met enorme ambitie’

Volgens Van ’t Veld zijn er een aantal belangrijke thema’s in Groningen. “We weten natuurlijk alles wat er speelt rondom de aardbevingsproblematiek en vluchtelingen, waar hier met een sociaal hart mensen worden opgevangen. Maar aan de andere kant is het stad met een enorme ambitie, waar heel veel herontwikkeld wordt en een heel mooi economisch programma is. Er zijn een universiteit en hogeschool die met het bedrijfsleven werken en ziekenhuizen. Groningen is ook op diverse thema’s koploper. Dat vind ik heel interessant en uitdagend.

De nieuwe burgemeester krijgt steun van fractievoorzitters, die allen haar enthousiasme bewonderen. “Het is fantastisch mooi om burgemeester te zijn, omdat je mensen meemaakt in allerlei omstandigheden. Het mooiste werk dat een burgemeester doet, zijn al die dingen achter de schermen die niemand weet: dat je net even wat aandacht voor mensen kunt hebben, hen een zetje kan geven of in verbinding kan brengen. Als je dat dan in zo’n fantastische stad mag doen, wat is er dan niet om enthousiast over te zijn. Ik houd van het ambt en ik houd er helemaal van dat ik in Groningen burgemeester mag zijn.

Van ’t Veld omschrijft zichzelf als een mensenmens. “Maar ik ben ook inhoudelijk gedreven. Ik zoek met een college waar wij, vanuit onze rol en verantwoordelijkheid, het verschil kunnen maken. Ik ben ook een burgemeester die vindt dat een stad veilig en leefbaar moet zijn. Daar wil ik, in de goede zin van het woord, bovenop zitten.”

‘Ik ga mij onderdompelen’

De overgang naar Groningen vindt de nieuwe burgemeester “leuk spannend”. “Ik ben natuurlijk op verschillende plekken burgemeester geweest, dus dat ambt en alles wat daarbij hoort versta je wel. Het is leuk om allerlei nieuwe mensen te mogen ontmoeten en de stad in te gaan. Ik heb ook een beetje geluk dat er een recesweek is (in de politiek). Alle normale verplichtingen zijn er niet. Ik ga allerlei ontwikkelingen zien, veel fietsen en wandelen, naar Haren en Ten Boer, maar ook eten bij een inwoner thuis en met een student. Ik ga mij onderdompelen in de stad. Daar heb ik heel veel zin in.”

Toen Van ’t Veld waarnemend burgemeester van Almelo was, sliep ze een aantal dagen in de week in een bed and breakfast. “Hier ben ik ook op zoek naar huisvesting. Ik heb donderdag toevallig iets bekeken, dus ik hoop dat dat gaat lukken. Tot die tijd slaap ik in een hotel, want het logisch dat ik doordeweeks hier gewoon ben. Ik hoop dat ik iets kan vinden waar ik mijn eigen plekje van kan maken.”