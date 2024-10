Minipaardjes brengen vreugde en ontspanning in het Beatrix Kinderziekenhuis

Afgelopen dinsdag bracht Marjan Hartman haar minipaardjes Binky en Cody naar het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen. Een keer per maand bezoekt Marjan het ziekenhuis met haar knuffelpaardjes om de kinderen even af te leiden van hun zorgen en ziekte.

De bezoeken zijn meer dan alleen een leuke afleiding. Volgens Joke Yska-Meijer van het UMCG is het belangrijk om de stress en spanning van kinderen in kaart te brengen en te verminderen. “De kinderen die hier komen, moeten vaak van alles in het ziekenhuis. Het is essentieel om momenten te creëren waarop ze kunnen ontspannen en even in een andere bubbel kunnen zijn.”

Marjan, die zelf een achtergrond in de zorg heeft, moest haar werk opgeven vanwege gezondheidsproblemen. Na een moeilijke periode vond ze een nieuwe passie in het werken met dieren en kinderen. “Tien jaar geleden had ik mezelf beloofd dat ik iets met paarden en mensen zou doen. Nu, twee jaar later, kan ik met Binky en Cody kinderen een bijzondere ervaring geven.”

De bezoeken van Marjan en haar paardjes brengen een moment van lichtheid in het ziekenhuis, iets waar veel kinderen en hun families naar uitkijken. De combinatie van therapiedieren en een ondersteunende omgeving maakt het mogelijk om even te ontsnappen aan de ziekenhuisrealiteit.