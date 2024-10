Miljoenenverlies blijft beperkt voor FC Groningen tijdens jaar in KKD

Luciano Valente - Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft de financiële schade na degradatie in 2023 beperkt. De club sloot het jaar in de Keuken Kampioen Divisie af met een verlies van slechts 3 miljoen euro. Volgens de club is dat te danken aan de fans en sponsoren, die de club vorig jaar massaal zijn blijven steunen. Ook de transfermarkt legde FC Groningen geen windeieren.

FC Groningen publiceerde woensdagmiddag haar jaarverslag. De drie miljoen euro verlies van de voetbalclub is een stuk lager dan het verwachte verlies van 5 miljoen euro, stelt FC Groningen. Door de degradatie daalden inkomsten uit mediarechten met 3 miljoen euro en drukten huisvestingskosten zwaar op de begroting.

De herstructurering van de selectie kostte FC Groningen daarnaast 2,75 miljoen euro. Transferopbrengsten uit de (door)verkoop van spelers en doorverkoop leverden samen wel 6,4 miljoen euro op. Een positief transferresultaat van 1,3 miljoen euro en hogere opbrengsten uit ticketverkoop en sponsoring droegen bij aan het beperken van de financiële pijn, mede door de goede prestaties van de club in de KKD en het bekertoernooi.

Door de 3 miljoen euro verlies heeft FC Groningen nu een eigen vermogen van 8,8 miljoen euro. In het nieuwe seizoen werkt FC Groningen met een begroting van 23 miljoen euro, mede dankzij promotie naar de Eredivisie. De club wil nu financieel en sportief herstellen en weer groeien naar een stabiele positie in de subtop van de competitie.