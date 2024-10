Mild en droog weer met opklaringen tot na het weekend

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Droog weer, perioden met zon en veel te hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Wie de komende dagen door Groningen loopt, zou bijna vergeten dat het herfst is.

Door Johan Kamphuis

Het weer in Groningen is donderdag zonnig en zacht bij een maximumtemperatuur die oploopt tot rond 16 graden. De zuidoostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. Vrijdag wordt het nog warmer bij 18 of 19 graden en ook dan zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog.

Tijdens het weekend houdt het zachte weer op zaterdag aan. Met flink wat zon wordt het 18 of 19 graden en staat er niet al te veel wind. Zondag komt de wind uit het noordwesten en doet ze een klein stapje terug. Maar met 16 of 17 graden blijft het te warm voor de tijd van het jaar. Naast enige bewolking zijn er ook flinke opklaringen en blijft het droog.

Ook na het weekend domineert hoge druk, is de kans op regen klein en blijft het mild.