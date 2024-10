Meerijden met zelfrijdende bus van Qbuzz? Volgende week kan het

De zelfrijdende bus voor Qbuzz - Foto via Provincie Groningen

Op vrijdag 8 november kunnen geïnteresseerden voor het eerst meerijden met de eerste zelfrijdende streekbus in Nederland. Dat kan op het busdepot van Qbuzz aan de Peizerweg.

Tijdens het evenement krijgen bezoekers een korte presentatie over autonoom openbaar vervoer. Daarna kunnen ze de bus van binnen bekijken en meerijden.

De twaalf meter lange bus rijdt zelfstandig dankzij een speciale toolkit. Het gaat om een bestaande bus, die is voorzien van techniek waardoor deze zelfstandig kan rijden. De proef is een onderdeel van een breder project om autonoom openbaar vervoer in te zetten op eenvoudige routes waar kostenbesparing wenselijk is. Het project is onderdeel van een samenwerking tussen de provincie Groningen, robotTUNER, Qbuzz en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Na de eerste demonstratie rijdt de bus eerst testritten op het busdepot van Qbuzz. Later dit jaar is het de bedoeling dat de bus gaat rijden op de busbaan op de Peizerweg in Groningen.

De demonstratie van volgende week vrijdag (8 november) duurt van 13.30 tot 14.30 uur. Er is maar beperkt plek voor toeschouwers, dus aanmelden is verplicht.