Meerdere oplossingen in strijd tegen bijplaatsingen afvalcontainers Selwerd

Foto: Andor Heij

De gemeente denkt aan verschillende oplossingen in de strijd tegen bijplaatsingen van afval en grofvuil bij ondergrondse containers. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer woensdag laten weten nadat er in de afgelopen periode diverse keren overlast is ontstaan in de wijk Selwerd.

Hans de Waard van de SP: “In de afgelopen periode heeft OOG meermaals aandacht besteed aan dit probleem waardoor er overlast in de omgeving is ontstaan. Het is zeer begrijpelijk dat bewoners dit als hinderlijk ervaren. Bijplaatsen van afval is een risico voor de volksgezondheid, oogt rommelig en kan een vervelende geur afgeven. Wij zijn benieuwd wat hier aan gedaan kan worden. Wij vermoeden dat het wellicht met de wijkvernieuwing te maken heeft. Zou het daarom ook een idee zijn om tijdens zulke perioden tijdelijke milieustraten te plaatsen.”

Hans de Waard (Sp): “Heerlijk makkelijk wereldbeeld van law and order“

Voor de wethouder daarop kan reageren komt de VVD met een reactie. Rik Heiner: “Een oplossing kan toch zijn om er meer op te handhaven. Het zijn daders die het afval naast de containers plaatsen. En denkt de SP ook niet dat het slim is om de afvalpas te digitaliseren zodat je met je telefoon de containers kunt bedienen?” De Waard: “Het is toch een heerlijk makkelijk wereldbeeld van law and order. Lekker er op slaan als het nodig is. Wij zien dat niet zo.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Corporaties krijgen een afvalpas”

Wethouder Wijnja: “Wij herkennen de berichten en we ontvangen ook meldingen over vergelijkbare kwesties. We zien voor de korte termijn verschillende oplossingen. Het is goed om afspraken te maken met de desbetreffende woningbouwcorporaties over het opruimen van bijplaatsingen. Dit kan plaatsvinden in samenwerking met de Wijkpost. Corporaties krijgen een pas van een ondergrondse container waarmee ze de mogelijkheid krijgen om bijplaatsingen zelf op te ruimen.”

“Wat is de oorzaak?”

Wijnja: “Maar we willen ook inzicht krijgen in wat er nu eigenlijk aan de hand is. Waarom gebeurt dit? Daar hebben we verschillende dingen over gehoord. Daarom willen we in gesprek met omwonenden. Wat is de oorzaak? We horen bijvoorbeeld verhalen dat het gaat om mensen die geen huisvuilpas meer hebben en om welke reden dan ook geen nieuwe pas aanschaffen. Daarnaast denken we dat het zou kunnen helpen om toegang te geven tot meerdere ondergrondse containers. Onlangs is er hiermee een proef geweest in de Oosterpoort. Dat was een succes. Als er een container in storing staat, dan kun je gebruik maken van een andere container in de buurt.”

“Bij een verhuizing zijn er extra redenen om afscheid te nemen van spullen”

De wethouder is het met de SP eens dat de wijkvernieuwing en de bijplaatsingen vermoedelijk met elkaar te maken hebben: “Bij een verhuizing zijn er extra redenen om afscheid te nemen van spullen. Het gericht inzetten van milieustraten op deze plekken zou een goede oplossing kunnen zijn.” Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie geeft aan dat er soms ook meubels bij de containers worden aangetroffen en of hier ten tijde van wijkvernieuwingen een oplossing voor gevonden kan worden in de vorm van milieustraten. Wijnja geeft aan dat dit veel inzet vraagt waarbij ze twijfelt of dit wel haalbaar is.

Rik Heiner (VVD): “Het is luiigheid”

Heiner: “Het is heel vreemd wat hier gebeurd. Mensen moeten toch gewoon hun afval wegbrengen? Andere mensen halen een bakfiets om een bankstel naar de stort te brengen.” De Waard: “Dat is te kort door de bocht. Lang niet iedereen heeft de mogelijkheid om dat te doen.” Heiner: “Dat is luiigheid. Sommige mensen zullen het niet kunnen, maar negen van de tien kunnen het wel.” Dwarshuis: “De VVD maakt er nu een karikatuur van. Het is ook maar de vraag of iedereen weet waar het afval naar toe moet. Wellicht kan er gekeken worden naar een betere voorlichting?”