Meer uitklimvoorzieningen voor mensen die te water raken

Foto Patrick Wind. 112groningen.nl

De gemeente gaat een campagne opstarten om het publiek te informeren over de gevaren van alcoholgebruik bij het uitgaan. Daarbij wordt ook verwezen naar een uitklimvoorzieningenkaart.

Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen waarbij mensen te water raken, alcoholgebruik aan de orde is. Tien procent van de mannen die in het water vallen, is op dat moment aan het urineren. Als mensen in een normale conditie in het water vallen, weten ze zichzelf in veiligheid te brengen. Als er alcohol in het spel is, kunnen mensen zich vaak minder goed redden; zeker als het water koud is.

De gemeente wil stevig inzetten op preventie. Zo heeft ze een kaart met alle bestaande uitklimvoorzieningen verstrekt aan het bestuur van de KEI-week. Er komt ook een campagne onder het uitgaand publiek over de gevaren van alcoholgebruik bij het stappen in de binnenstad.

Er komen ook nieuwe uitklimvoorzieningen. Sommige zijn inmiddels gerealiseerd bij het Eemskanaal en de Kattenbrug. Dat geldt ook voor extra leuningen bij de Ebbingebrug en Poelebrug. Verder gaat de gemeente het toezicht op het afmeren van boten verscherpen, om de uitklimvoorzieningen toegankelijk te houden.