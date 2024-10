Martinitoren uitgeroepen tot mooiste kerktoren van Nederland

Foto: Sebastiaan Rodenhuis voor Marketing Groningen

De Martinitoren in Groningen is donderdagmiddag verkozen tot de mooiste kerktoren van Nederland. Dat werd donderdag bekendgemaakt tijdens een symposium over de toekomst van kerktorens in Den Haag.

De verkiezing werd georganiseerd door Kerk & Co, in samenwerking met het Nederlands Dagblad. Kerk & Co is een organisatie die zich inzet voor het behoud van kerkgebouwen in Nederland. Er kon de afgelopen weken online gestemd worden op vijftien bijzondere kerktorens verspreid door het hele land.

De toren ontving 26 procent van de stemmen. De Dom in Utrecht eindigde op de tweede plek in de ranglijst. Op plek drie van de lijst was de toren van de Grote Kerk in Dordrecht te vinden.