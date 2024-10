Mantelzorgers brengen bezoek aan Knol’s Koek: “We wisten niet wat ons overkwam”

Mantelzorgers krijgen een rondleiding bij Knol's Koek. Foto: ingezonden

Zo’n 175 mantelzorgers hebben de afgelopen dagen een bezoek gebracht aan Knol’s Koek. Het bezoek was opgezet door Humanitas met als doel om de mantelzorgers even te kunnen laten ontspannen. Volgens Lena van der Kaap bleek deze activiteit nogal een schot in de roos te zijn.

Hoi Lena! Hoe moeten we ‘schot in de roos’ precies impliceren?

“Onze vrijwilligers van de activiteitengroep voor mantelzorgers organiseren verschillende keren per jaar leuke en ontspannende activiteiten. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een rondvaart op het Paterswoldsemeer, een rondleiding bij het UMCG of theedrinken in de tuin Wiershoeck. Elke dag wordt met zorg samengesteld en iedere keer is het een succes. Gemiddeld komen er zo’n 25 tot 30 mantelzorgers op af. Onlangs werd besloten om een activiteit bij Knol’s Koek plaats te laten vinden. En daarop gebeurde er iets dat we niet voorzien hadden.”

Hoe kwamen jullie bij Knol’s Koek terecht?

“Mensen die in de gemeente Groningen mantelzorg aanbieden kunnen gebruik maken van de Mantelzorgkaart. Deze kaart bestaat uit zes coupons die je kunt gebruiken om jezelf eens te verwennen, te ontspannen of iets leuks te ondernemen. Om deze kaart mogelijk te maken zetten zich meerdere ondernemers in. Knol’s Koek is vanaf het begin van de kaart hierbij betrokken. Zo is eigenlijk het idee ontstaan om een bezoek te brengen aan het bedrijf. Er is contact gelegd en daarop bleek dat het wel mogelijk was om aan 25 mantelzorgers een rondleiding aan te bieden.”

Maar toen …

“Ja, je maakt dat bekend, en vervolgens is er ontzettend veel belangstelling. Er kwamen 175 aanmeldingen binnen. Het was ongelofelijk. Daarop hebben we contact gezocht met Knol’s Koek waarbij we dit probleem hebben voorgelegd. Maar Edwin Knol zei dat het allemaal geen probleem was en dat hij graag wat extra rondleidingen wilde geven. Hij gaf aan op bepaalde dagen niet te kunnen, maar dat voor de rest alles mogelijk was. Daardoor heeft iedereen een bezoek kunnen brengen. Echt fantastisch.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: ingezonden Foto: ingezonden

Hoe zag de rondleiding er uit?

“Tijdens het bezoek, dat ongeveer twee uur duurde, werd verteld hoe de bakkerij ontstaan is. Dat er indertijd begonnen werd als een bakkerij met van alles en nog wat waarbij men zich uiteindelijk gespecialiseerd heeft richting koek. Het ging over de keuzes die gemaakt zijn, over de ontwikkeling van de sukadekoek en de notenkoek. Maar het ging ook over tegenvallers. Het bedrijf is een aantal keren getroffen door brand. Edwin liet tijdens de rondleiding machines zien die door brand beschadigd zijn geraakt maar helemaal gerenoveerd zijn. Het was ontzettend leuk om een blik in de keuken te werpen.”

Hoe belangrijk is zo’n dag?

“Heel belangrijk. We hebben het over mantelzorgers die in sommige gevallen elke dag zorg dragen voor iemand. Tijdens een uitje staat de mantelzorg even niet centraal. En waarom dit bezoek zo in de smaak viel is denk ik omdat iedereen wel een verbinding heeft met Knol’s Koek. Iedereen heeft wel een verhaal. Ik hoorde mensen bijvoorbeeld vertellen dat ze vroeger, op jonge leeftijd, met hun ouders of grootouders naar het Zuiderdiep gingen waar het bedrijf bijna honderd jaar een vestiging had. Het zijn herinneringen, het zijn verhalen die te maken hebben met wat je vroeger bij de koffie of de thee kreeg: Knol’s Koek.”

Als er een uitje wordt gedaan dan kan er niet voor een persoon thuis gezorgd worden. Hoe zit dat?

“Bij Humanitas hebben we diverse vrijwilligers. Als het zo is dat er thuis iemand nodig is, omdat de zorg door moet gaan, dan kan zo’n vrijwilliger hier voor ingezet worden, zodat de mantelzorger met een gerust gevoel op pad kan gaan.”

Je vertelde al dat er regelmatig uitjes worden georganiseerd. Denken jullie dat dit bezoek ooit overtroffen kan worden?

“Dat gaat heel moeilijk worden. Dit was een schot in de roos. Aan de andere kant hebben we wel vaker activiteiten waar veel belangstelling voor is. Bijvoorbeeld straks op 10 november. Dan is het de ‘Dag van de Mantelzorg’. Deze dag vieren we met een feest in Martiniplaza. Daar komen traditioneel wel zo’n vijfhonderd mensen op af. Maar afgezien daarvan is dit uitje naar Knol’s Koek wel de drukstbezochte. En dankzij de flexibiliteit van Edwin Knol is het een groot succes geworden.”

Mensen die meer informatie willen over mantelzorg, of het werken als vrijwilliger bij Humanitas, kunnen terecht op deze website.