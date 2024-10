Man met grote hoeveelheid geld en hard- en softdrugs na achtervolging aangehouden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in de binnenstad, na een achtervolging, een 26-jarige man uit de gemeente Eemsdelta aangehouden. De man had een grote hoeveelheid geld en hard- en softdrugs bij zich.

Toen de agenten een voertuig wilden controleren ging de bestuurder er als een haas vandoor. Na enige tijd lukte het om de automobilist tot stoppen te dwingen. “De verdachte bleek een grote hoeveelheid geld en hard- en softdrugs bij zich te hebben”, schrijft de politie. “Wij hebben hem aangehouden op verdenking van het handelen, vervoeren, bezitten van drugs en witwassen.”

De man bleek mogelijk ook onder invloed achter het stuur te zitten. “Een speekseltest gaf een positieve indicatie op het onder invloed zijn van drugs. Dit bleek niet de eerste keer te zijn. Omdat hij ook een ongeldig verklaard rijbewijs had, en hier al eerder op betrapt was, is de auto inbeslaggenomen.” De man is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De Officier van Justitie gaat bepalen of het voertuig terug wordt gegeven aan de eigenaar.