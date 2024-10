Man aangehouden voor bedreiging aan Zuiderdiep

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie kreeg woensdagavond rond 21.15 uur een melding van een bedreiging aan het Zuiderdiep, mogelijk met een vuurwapen.

Op basis van het signalement hebben agenten ter hoogte van het Martinikerkhof een man staande gehouden. De procedure schrijft voor dat ze daarbij een vuurwapen bij de hand houden.

De verdachte is een 20-jarige man uit de gemeente De Wolden. De man en de personen die bij hem waren zijn gefouilleerd, maar er is geen vuurwapen aangetroffen. Het onderzoek loopt nog en de man wordt verhoord over zijn mogelijke betrokkenheid bij de bedreiging.