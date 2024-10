Man (61) raakt gewond bij incident in Paddepoel, politie zoekt naar drie verdachten

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Bij een incident aan de Spicastraat in Paddepoel is in de nacht van maandag op dinsdag een 61-jarige man gewond geraakt.

Volgens de politie werden agenten rond 01.20 uur naar de Spicastraat gestuurd vanwege een poging tot woningoverval. Eenmaal aangekomen bleek dat er iets was gebeurd bij een huis, maar dat er niemand de woning is binnengedrongen.

Een 61-jarige man uit Groningen raakte gewond bij het incident, maar vervoer naar een ziekenhuis bleek niet nodig.

Bij het incident zijn waarschijnlijk drie verdachten betrokken geweest. Wat er precies is voorgevallen, kan de politie op dit moment niet zeggen. Wel laat een woordvoerder weten dat de verdachten niets hebben buitgemaakt.