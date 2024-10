“Maandag gedurende de dag opklaringen, komende dagen flink wat regen”

Foto: Joris van Tweel

Na een droge periode krijgen we de komende dagen te maken met buien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan er op sommige momenten flink wat neerslag vallen.

“Maandag klaart het vanuit het zuiden op en weldra verdwijnt de laatste bui”, vertelt Kamphuis. “We krijgen te maken met flinke opklaringen en het wordt 18 graden bij een matige van zuidwest naar zuidoost draaiende wind, windkracht 3 tot 4. In de nacht van maandag op dinsdag ligt de minimumtemperatuur rond de 13 graden. Er gaat dan ook flink wat regen vallen.”

“Dinsdag zijn er flinke perioden met zon en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 18 graden. Woensdag is het half tot zwaar bewolkt en vallen er een paar buien. Met 15 of 16 graden is het dan minder warm. Ook donderdag is het onbestendig met een vooral in de loop van de dag een grote kans op neerslag. Dan wordt het 14 of 15 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.