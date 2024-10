Lycurgus snel klaar in uitwedstrijd tegen SSS

Nova Tech Lycurgus heeft zaterdagavond in Barneveld vrij eenvoudig gewonnen van Simplex SSS. Het werd 0-3.

Beide ploegen hadden één wedstrijd verloren, maar omdat SSS een wedstrijd meer gespeeld had, stond die ploeg boven Lycurgus op de ranglijst. Zaterdag waren de Groninger volleyballers duidelijk te sterk. Dat bleek al in de eerste set: via 8-13 en 12-18 werd het 17-25. In de tweede set speelde de thuisploeg weinig klaar. Via 4-15 en 6-18 werd het 9-25. In de derde set kon SSS iets meer bijblijven, maar ook die set ging eenvoudig naar Lycurgus, met 19-25.

Lycurgus staat op de tweede plaats in de eredivisie, achter Orion Stars uit Doetinchem, en heeft 9 punten uit 4 wedstrijden. Orion heeft ook 9 punten, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld.

De eerstvolgende wedstrijd van Lycurgus is op dinsdag 29 oktober. Dan speelt de ploeg in eigen huis tegen Prima Donna Kaas Huizen.