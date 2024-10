Link050 magazine over sport: “Zonder vrijwilligers is geen sport mogelijk!”

Foto: Link050, montage: OOG

Komende week komt het nieuwe Link050 magazine uit. Thema van deze editie is sport. “Zonder vrijwilligers is geen sport mogelijk, vooral bij de amateur sport”, zegt Jeanette Verveer van Link050.



Jeanette Verveer was te gast in radioprogramma OOG Ochtendshow om meer te vertellen over dit sportieve vrijwilligersmagazine:

Het Link050 magazine is een halfjaarlijks magazine, waarbij artikelen van de Link050 met een bepaald thema worden gebundeld. Deze keer is het thema sport. Het viel de redactie namelijk op dat er soms ontzettend veel vacatures waren voor één club. “En dan denk je, goh, wat is daar aan de hand?” vertelt Verveer, “Dus uit nieuwsgierigheid zijn we wat rond gaan kijken en praten met mensen van de sport.”

Het bleek al snel dat er wel veel vacatures zijn, maar dat het niet extreem veel waren. “Mijn idee is dat het tekort aan vrijwilligers eigenlijk van alle tijden is. Doordat we alles nu beter in kaart brengen lijkt het alsof er echt een heel groot tekort is aan vrijwilligers. Maar bij de mensen die ik heb gesproken, hoor je inderdaad dat ze er nog wel wat bij zouden kunnen hebben. Maar het loopt wel.”

Er zijn ook veel verschillende vacatures, vertelt ze. Denk bijvoorbeeld aan scheidsrechters, sportveldbeheerders, maar ook bijvoorbeeld aan begeleiders bij gehandicaptensport en nog veel meer. Maar er wordt ook gezocht naar klussers, zoals mensen die de hekken repareren, of de boel opruimen.