Leger des Heils waarschuwt voor toenemende dakloosheid: ‘Groningen, bouw meer woningen’

Het Leger des Heils Noordoost roept overheden in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel op om sneller woningen te bouwen. Dit is volgens hen nodig om de toenemende dakloosheid in de regio tegen te gaan.

De liefdadigheidsinstelling komt met de oproep vanwege de Werelddaklozendag. Het aantal mensen dat hulp zoekt bij maatschappelijke opvanglocaties neemt, ook in de stad Groningen, flink toe volgens het heilsleger. Veldwerkers van het Leger des Heils zien in steden een nieuwe groep mensen op straat. Deze groep bestaat onder meer uit jongvolwassenen die zich bij de dagopvang melden.

“Dit is een zorgwekkende ontwikkeling,” zegt Esmé Wiegman, regiodirecteur van het Leger des Heils. Wiegman pleit er daarom voor dat de overheden in het Noorden sneller betaalbare woningen bouwen. “Iedereen verdient een eigen plek,” aldus Wiegman. “Door de woningnood heeft de gescheiden vader geen huis kunnen huren of kopen, iemand anders is haar baan verloren en kan de rekeningen niet meer betalen waardoor ze op straat belandt. We willen ze hoop geven in een uitzichtloos bestaan, maar hebben overheden en corporaties daarbij nodig.”

“In onze maatschappelijke opvanglocaties is het drukker dan voorheen”, vervolgt Wiegman. “Doordat er te weinig woningen worden gebouwd, zien we ook het aantal mensen dat op straat leeft toenemen. Wij roepen overheden op om de bouw van meer betaalbare woningen verder aan te jagen, zodat wij dakloze mensen kunnen begeleiden naar een eigen plek.”