Lefier stuurt per ongeluk factuur naar duizenden huurders voor maanden aan huurkosten

foto: André Huitenga

Woningcorporatie Lefier heeft per abuis facturen verstuurd naar 5.600 huurders voor huurkosten over november 2024 tot en met januari 2025. Door een fout in het systeem ontvingen huurders deze onterechte factuur, wat tot verwarring en schrik leidde.

De fout ontstond tijdens een test om de systemen van Lefier te verbeteren. Bij het aanmaken van een testomgeving werden de facturen per ongeluk verstuurd. De oorzaak werd snel gevonden en verholpen. Lefier benadrukt dat er geen sprake was van een datalek.

Deze week krijgen de getroffen huurders een excuusbrief. Lefier monitort of huurders naar aanleiding van de foutieve factuur toch betalingen hebben gedaan. In dat geval wordt het bedrag binnen één dag terugbetaald om te voorkomen dat huurders in de financiële problemen komen.