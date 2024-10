Leerlingen basisschool krijgen tot zes uur per week extra les

De mobiele planetarium (foto: Brederoschool)

Leerlingen van groep 3 tot en met 8 van basisscholen in Groningen en Noord-Drenthe krijgen met ingang van het volgende schooljaar maximaal zes uur extra les per week.

Het gaat om een maatregel van kwartiermaker Henk Nijboer. Die kan de komende dertig jaar 100 miljoen euro per jaar besteden voor zijn sociale agenda. Kinderen met de grootste onderwijsachterstanden krijgen in ieder geval zes uur extra les. De uren worden in principe gevuld met sport, beweging, culturele en muzikale ontwikkeling, maar kunnen ook gebruikt worden voor algemene vakken.

De sociale agenda maakt deel uit van Nij Begun. Met het geld uit Den Haag kan de ereschuld vanwege de gaswinning in Groningen ingelost worden en kunnen de achterstanden in Groningen en Noord-Drenthe verminderd worden. Volgens Nijboer zorgen de extra lesuren voor betere schoolprestaties en een meer veelzijdige ontwikkeling van de kinderen.