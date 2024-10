Kunstwerken 3FM-luisteraars weg uit Groninger Museum, maar nu te zien in trein van Arriva

Foto's via Arriva (Instagram)

Twee kunstwerken van 3FM-luisteraars, die sinds juni in het Groninger Museum hingen, zijn woensdagmiddag weggehaald uit het museum. Kort daarna werden ze opnieuw onthuld, dit keer in een trein van Arriva. Daar zijn de werken de rest van het jaar te zien.

Dee kunstwerken Time and Space (Michelle Temminghoff) en Colorful Days (Ard Huizinga uit Zuidhorn) waren sinds juni te zien in het Groninger Museum. De twee kunstenaars kwamen begin juni als winnaars uit de bus bij de actie ‘Tussen Kunst & Niets’, opgezet door 3FM-dj Wijnand Speelman. Speelman bedacht de actie nadat een medewerker van een museum in het Duitse München illegaal een spijkertje in de muur van het museum had geslagen om daar zijn eigen werk op te hangen. Tijdens het Nederlandse alternatief van Speelman konden luisteraars kunstwerken inzenden om kans te maken op een plek in het Groninger Museum.

Die actie duurde de hele zomer, maar liep woensdagmiddag ten einde. Samen met een conservator haalde museumdirecteur Andreas Blühm de twee werken van de museumwand waar ze de afgelopen maanden te zien waren. Kunstenaars Temminghoff en Huizinga namen de werken vervolgens weer in ontvangst. Daarna toog een klein gezelschap naar het Hoofdstation. In de trein Noar Hoes onthulden Temminghoff en Huizinga (levensgrote foto’s van) de twee kunstwerken. Daar zijn de twee werken te bewonderen tot de jaarwisseling.