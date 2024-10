Klooster Yesse sluit zaterdag jaar af met festival: “Van alles te beleven”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Op het terrein van klooster Yesse bij Haren vindt zaterdag het Mini-Yessefestival plaats. Volgens de organisatie zal er van alles te beleven zijn.

“Van 12.00 tot 16.00 uur is er op het voormalige kloosterterrein een kleine markt ingericht”, vertelt de organisatie. “Voor jong en oud zal er van alles te beleven zijn. Zo is er informatie te verkrijgen over de geschiedenis van het vroegere cisterciënzer vrouwenklooster. Zo komen bijvoorbeeld de Wonderverhalen aan bod. Ook is er aandacht voor de resultaten van het archeologisch onderzoek. Kinderen mogen zaterdagmiddag zelf de schep in de grond zetten op zoek naar bodemschatten. Daarnaast hebben de interessante lezingen van vijf minuten waarbij er echte kloosterweetjes aan bod zullen komen. Tot slot zal er een boekenmarkt zijn.”

Het cisterciënzer vrouwenklooster Yesse heeft bestaan tussen 1215 en 1594. In die periode hebben zich er verschillende wonderen voorgedaan. Zo was er de kaars die niet wilde doven. Van het klooster resten tegenwoordig alleen nog slechts vage contouren in het landschap. “De toegang tijdens het festival is gratis. Koffie en thee zijn te koop. De ranja voor de kinderen is gratis.”

Verslaggever Mart Verstraete maakte enkele jaren geleden een reportage over opgravingen bij klooster Yesse: