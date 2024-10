Klimaatactivisten delen gratis kleding uit in winkels tegen ‘fast fashion’

Foto: Extinction Rebellion Groningen

Activisten van Extinction Rebellion delen komende zaterdag gratis tweedehands kleding uit bij winkels zoals H&M en Zara in de Groninger binnenstad.

De activisten leggen tweedehands kleding in de winkels met labels zoals “Gratis!” en geven ook buiten kleding weg. De kleding is afkomstig uit een kringloopwinkel in de provincie.

Op de labels aan de kleding die zaterdag wordt weggegeven, staat informatie over hoe de mode-industrie bijdraagt aan klimaatverandering en de slechte werkomstandigheden in productielanden. Met de actie roept de klimaatgroep mensen op om tweedehands kleding te kopen. Deze hergebruikte kleding is volgens Extinction Rebellion beter dan ‘fast fashion’: het vaak en veel kopen van goedkope kleding, die snel weer wordt afgedankt.