Kilometer aan houtsingel krijgt onderhoudsbeurt in Hunzezone bij Euvelgunne

Foto: Geert Job Sevink voor Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap gaat volgende week een aantal dagen werken in de Hunzezone bij Euvelgunne. De kenmerkende dichte houtsingel van het gebied heeft onderhoud nodig.

Volgens het Groninger Landschap gaat de kwaliteit van een aantal landschapselementen in de groene oase tussen de bedrijventerreinen Euvelgunne en Eemspoort achteruit. Omgevallen bomen en watermerkziekte hebben ervoor gezorgd dat er gaten beginnen te vallen in de oorspronkelijke houtsingels. Ook beginnen schietwilgen dominanter te worden in het gebied. Deze bomen verdringen de elzen en struiksoorten.

Om verdere achteruitgang tegen te gaan, worden de houtopstanden gedund en aangevuld. In totaal gaat het om ongeveer 1100 meter aan houtsingel. Het werk begint ergens volgende week en duurt enkele dagen.