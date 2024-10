Kan de treurwilg bij de Trompbrug nog een storm aan? Trektest met terreinwagen moet het uitwijzen

Foto's: Ingezonden

Het is nog steeds onwennig voor velen, die ene kale treurwilg naast de Trompbrug. Wie niet beter wist, zou dinsdagmiddag denken dat ook de laatste boom aan het einde van de Trompstraat tegen de vlakte dreigde te gaan.

Een aannemer voerde dinsdagmiddag tests uit op de treurwilg, om te zien of de boom sterk genoeg is om hem te laten staan naast de brug. De boom werd via een kabel bevestigt aan een pick-up, waarna er flink aan de boom werd getrokken. Met een spanningsmeter werd vervolgens bezien welke krachten de boom aankan.

Nadat zijn buurman eind augustus omwaaide, werd in september ook de oostelijke boom naast de Trompbrug flink bewerkt met een cirkelzaag. De oostelijke treurwilg is gesnoeid om de boom langer intact te houden.