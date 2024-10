Kamerlid Sandra Beckerman (SP) werd slachtoffer van deepfake: ‘Schaamte moet van kant wisselen’

Kamerlid Sandra Beckerman (SP) uit Groningen roept op tot actie tegen seksuele intimidatie en misbruik, nadat zij zelf slachtoffer werd van deepfake-video’s. Ondanks aangiftes is er nog geen reactie van de politie of het Openbaar Ministerie. Daarom pleitte Beckerman woensdag voor meer opsporingscapaciteit in de Tweede Kamer.

Beckerman ontdekte zeven maanden geleden dat haar gelijkenis zonder toestemming in deepfake-pornovideo’s was verwerkt. “We deden aangifte, maar daarna bleef het stil. Er kwam geen enkele reactie,” vertelt ze in een column op de website van haar partij. “We hebben nog steeds geen reactie van de politie op onze aangifte. Zelf geen bevestiging. Ook het OM blijft stil.”

‘We moeten praten’

“Lang heb ik gedacht dat het prima was om stil te blijven over mijn eigen voorbeeld”, schrijft Beckerman. “Het wordt ook heel stellig aangeraden. Ja, het raakt me behoorlijk dat dit kan en bestaat. Maar zo dacht ik, je zit niet in de politiek voor jezelf, er zijn altijd voorstellen te doen voor anderen, altijd debatten om te voeren, altijd grotere problemen om aan te pakken. Maar gedurende de afgelopen zeven maanden ben ik hierin veranderd van mening. We moeten praten.”

‘Achtervolgd in Noorderplantsoen’

Ook met seksuele intimidatie kreeg de SP-politica onlangs te maken, schrijft ze: “Zelf werd ik op klaarlichte dag door een man lastiggevallen en achtervolgd in het Noorderplantsoen. Omstanders bleven stil. Een man uit een groep op straat maakte een zeer smerige seksuele opmerking, en zijn vriendengroep bleef ook stil. Dit is klein leed in vergelijking met de stilte voor veel anderen.”

‘Blijven praten’

Beckerman benadrukt dat veel vrouwen in Nederland te maken krijgen met deepfakes en seksuele intimidatie, maar dat er te weinig gebeurt. Ze wijst erop dat het probleem vaak aandacht krijgt, maar dat de discussie snel verstomt. “We moeten blijven praten. Niet de slachtoffers, maar de daders moeten zich schamen,” zegt Beckerman. Ze roept mensen op om te reageren wanneer ze intimidatie of geweld zien gebeuren.

Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over de veiligheid van vrouwen. Beckerman wil meer middelen om seksuele misdrijven op te sporen en slachtoffers te ondersteunen. “Het is tijd voor echte oplossingen,” besluit ze.