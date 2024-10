Kabinet gaat niet voor komst uitstootvrije binnensteden liggen

Foto: Sebastiaan Scheffer

Groningen kan doorgaan met de komst van een zero-emissiezone in de binnenstad. Het kabinet had in het regeerprogramma geschreven dat het wilde onderzoeken of de komst van deze zones uitgesteld kon worden. Daar wordt nu vanaf gezien. Dat meldt de NOS zaterdag.

Met een zero-emissiezone wordt bedoeld dat in een bepaald gebied geen bedrijfsauto’s op brandstof meer mogen rijden. Op 1 januari aanstaande voeren veertien Nederlandse steden zo’n zone voor bestelbussen en vrachtauto’s in. Groningen volgt op 1 april aanstaande. Nieuwe bedrijfs- en vrachtauto’s die vanaf dan de binnenstad in willen rijden, moeten uitstootvrij zijn. Voor bestaande bedrijfs- en vrachtauto’s geldt tot uiterlijk 2030 een overgangsregeling.

Zorgen

Kabinet-Schoof wilde onderzoeken, zo staat in het regeerprogramma, of de komst van deze zones ook uitgesteld kon worden. Daarmee ging men aan de kant van de ondernemers staan die zich op hun beurt zorgen maken omdat ze bang zijn dat ze veel geld kwijt zullen zijn aan de aanschaf van nieuwe elektrische bestelbusjes. Daarnaast vond het kabinet het belangrijk dat de binnensteden bereikbaar zouden moeten blijven voor ondernemers.

Bezwaren ingetrokken

De afgelopen periode heeft staatssecretaris Chris Jansen (PVV) van Openbaar Vervoer en Milieu overleg gevoerd met de veertien gemeenten die op 1 januari met de zones willen beginnen. Die gesprekken hebben opgeleverd dat Jansen zijn bezwaren nu intrekt en dat er doorgegaan wordt met het beleid van het vorige kabinet-Rutte. De gemeenten hebben aan de staatssecretaris gevraagd of hij de beslissing ook met de Tweede Kamer wil gaan delen.