Kaartverkoop van start voor IDFA in Forum Groningen

Foto: Douwe de Boer

In Forum Groningen vindt van donderdag 21 tot en met zondag 24 november het International Documentary Film Festival Amsterdam in Groningen plaats. De kaartverkoop voor dit festival start woensdag 30 oktober.

Het festival in Groningen is een satellieteditie van het IDFA dat in Amsterdam wordt gehouden. “Vier dagen lang bieden we een dwarsdoorsnede aan waarbij er veel internationale premières en wereldpremières te zien zijn”, laat de organisatie weten. “De creatieve documentaire is voor IDFA altijd het uitgangspunt, met films en projecten die op een artistieke manier de werkelijkheid laten zien en uiting geven aan de visie van een maker.”

Openingsfilm

Openingsfilm van IDFA is Soundtrack to a Coup d’État. Programmeur Henk Klein Wassink: “De Belgische filmmaker Johan Grimonprez maakte het meesterwerk Soundtrack to a Coup d’État over de Congolese afhankelijkheid, maar over veel meer. De film vliegt aan je voorbij. Een geschiedenisles in thrillervorm, tjokvol schitterende muziek. Prikkelend, cool, dynamisch, meeslepend, verbijsterend, verontrustend, confronterend.”

Tijdens het festival kun je naast het bekijken van documentaires in gesprek met makers en kunnen er talkshows bijgewoond worden. De voorverkoop start om 12.00 uur. Meer informatie, en een overzicht van alle documentaires die vertoond worden, vind je op deze website.