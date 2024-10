Jongeren Lewenborg krijgen ontmoetingsplek aan Kluiverboom

De gemeente trekt 75 duizend euro uit voor een jongerenontmoetingsplek (JOP) in Lewenborg. Na overleg met jongeren uit de wijk is het schoolplein van het Alfa-college aan de Kluiverboom het meest geschikt bevonden.

De nieuwe ontmoetingsplek is bedoeld om de jeugd in de wijk een veilige en fijne plek te bieden om samen te komen. De komst van de JOP is een onderdeel van het wijkvernieuwingsplan ‘Lewenborg leeft’.

Jongeren uit Lewenborg willen al geruime tijd een speciale ontmoetingsplek waar ze ’s avonds kunnen samenkomen. Die is er nu niet, dus zwerven ze vaak rond. De locatie aan de Kluiverboom kan overdag gebruikt worden door studenten en ’s avonds door de jeugd van de wijk.

Bij de plannen zijn het jongerenwerk van de WIJ betrokken, maar ook de wijkagenten. Zij helpen bij het creëren van een veilige omgeving en het bevorderen van een goede relatie tussen jongeren en de politie. In overleg met het Alfa-college is een gezamenlijk plan ontwikkeld. De bedoeling is om de JOP volgend voorjaar te plaatsen.