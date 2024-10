Internationals fietsen netter, maar hebben toch vaker een ongeluk

Internationals gedragen zich op de fiets netter in het dan Nederlanders, maar maken toch meer brokken. Dat blijkt uit een onderzoek door Kenniscentrum TeamAlert. De Ukrant bericht over het onderzoek.

Van de Nederlandse studenten gaf 4,3 procent aan, in de maand voor het onderzoek een ongeluk op de fiets te hebben gehad. Bij internationale studenten was dat maar liefst 11,1 procent. En waar een kwart van de Nederlanders een bijna-ongeluk had, was dit bij internationals een derde.

Toch vinden internationale studenten dat ze zich minder risicovol gedragen. Bijna de helft van de Nederlandse studenten geeft toe in de afgelopen maand door rood gefietst te zijn, terwijl dit voor een derde van de internationals geldt. 57 procent van de Nederlanders fietst op de stoep, bij internationals gaat het om 41 procent. Zij vinden vaak van zichzelf dat zij een minder goede fietser zijn dan de Nederlanders.

RUG-verkeerspsycholoog Dick de Waard zegt in het artikel van de Ukrant, de resultaten uit het onderzoek te herkennen. Hij begrijpt dat internationals zichzelf minder goede fietsers vinden. ‘Het is overweldigend om in het drukke verkeer te fietsen, en fietsers hebben vaak lak aan alle regels. Je moet echt wel een beetje durven.’