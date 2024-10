IJsbaan Kardinge ziet alleen toekomst op Kardinge: “Zestig miljoen is een realistischer bedrag”

Foto: Rieks Oijnhausen

Bij het bouwen van een nieuwe ijsbaan op Kardinge is honderd miljoen euro geen realistisch bedrag. De Stuurgroep Behoud IJsbaan Kardinge denkt dat zestig miljoen meer in de buurt komt. Woensdagavond waren zij in de raadszaal aanwezig om te pleiten voor het behoud van de ijsbaan.

Voor de vergadering was er veel belangstelling. Op de publieke tribune hadden zich diverse verenigingen, in clubtenues, verzameld die van het ijs van Kardinge gebruik maken. “Er maken zo’n 120 schaatsverenigingen van het ijs gebruik die aangesloten zijn bij de KNSB”, vertelt Hein Schepers van de stuurgroep. “Samen hebben zij zo’n 3.000 leden, 700 jeugdleden, 600 studentenschaatsers en zijn er vijftien wedstrijdverenigingen.”

IJsbaan Kardinge

De toekomst van de schaatsbaan is onzeker. Sport- en recreatiegebied Kardinge gaat op de schop. Daarbij is het de vraag of er in die plannen ruimte is voor een ijsbaan. Een petitie voor het behoud is ruim 15.000 keer ondertekend. Om de boodschap extra kracht bij te zetten werd er een burgerberaad aangevraagd. Dit is een proces waarbij burgers de overheid helpen om besluiten te kunnen nemen. Het is een middel dat in Groningen nog niet zo vaak is gebruikt. Het burgerberaad werd tegelijkertijd aangegrepen om een bidbook aan de gemeenteraad te overhandigen waarin de toekomst van ijsbaan Kardinge beschreven staat.

“Als de ijsbaan verdwijnt zullen verenigingen uitsterven”

Jalt de Haan van het CDA: “Wat zal het gaan betekenen als de ijsbaan op Kardinge verdwijnt. Wat gaat er dan gebeuren?” Hein Schepers: “De meeste verenigingen zullen verdwijnen, verenigingen die zich inzetten op het langebaanschaatsen zullen uitsterven. Als Kardinge wegvalt, dan bevindt de dichtstbijzijnde ijsbaan zich in Heerenveen en Leeuwarden. Verreweg het grootste deel van de liefhebbers zal niet in de auto stappen om die rit te maken. Maar het betekent ook meer. We leiden nu jeugd op in de breedtesport, waarbij er onder andere van het ijs gebruik wordt gemaakt. Dat kan dan niet meer. De breedtesport wordt beperkter.”

“Doodsteek voor GIJS”

Volgens Schepers kan er gekeken worden naar de situatie in Assen. Daar sloot de ijsbaan in 2016. “Het aantal schaatsers is in deze omgeving gedecimeerd. Uit onderzoek blijkt dat schaatsers het prima vinden om een afstand van 20 tot 25 kilometer af te leggen. Het verdwijnen van Kardinge betekent de doodsteek voor GIJS. Maar ook voor een vereniging als GTC, die zich richt op het kunstrijden. Zij hebben nu een ledenstop. Dat is ook de reden dat wij in het nieuwe Kardinge pleiten voor een extra baan om deze verenigingen de ruimte te geven.”

“Schaatsen doet het uitstekend”

Want voor de stuurgroep is duidelijk dat er in Groningen een ijsbaan thuishoort. Schepers: “Het is een voorziening waar alle leeftijdsgroepen gebruik van maken. Schaatsen is een voorbeeld van een sport van samen beleven en samen groeien. Het is ook een populaire sport. Als we het tevredenheidsonderzoek er bij pakken dan staat schaatsen samen met het subtropisch zwembad bovenaan de lijst van populaire sporten. Schaatsen doet het uitstekend. Niet alleen bij de jeugd, maar dat zien we terug onder alle leeftijden. Kijk bijvoorbeeld ook naar de wedstrijden van GIJS of de marathonwedstrijden. Dat is een hele grote happening.”

“Zestig miljoen euro is realistischer dan honderd miljoen euro”

Belangrijkste punt in de discussie van het behoud van een ijsbaan zijn de kosten. Schepers: “In onze visie moet Kardinge, naast een ijshal voor ijshockey en shorttrack, een 400-meterbaan houden. Er worden bedragen genoemd van honderd miljoen euro. Als wij daar een berekening op loslaten dan denken wij dat die honderd euro zich aan de bovenkant van de mogelijkheden bevindt. Een bedrag van zestig miljoen is realistischer. En wil je dan een grote of een kleine ijsbaan? Wij denken dat een kleinere ijsbaan je maar een marginale winst op gaat leveren. Ondertussen verlies je daarmee je wel de mogelijkheden om marathon- en langebaanwedstrijden te kunnen organiseren. Ook worden wedstrijden dan niet meer opgenomen in KNSB-ranglijsten.”

“Op een 300 meter baan kun je niet goed trainen”

Irene Huitema van de PvdA: “Maar als je een kleinere baan hebt, dan kun je toch nog wel toptalent trainen?” Schepers: “Je kunt in de breedtesport absoluut stappen zetten. Maar op een 300-meter of 350-meterbaan kun je niet goed trainen voor langebaanwedstrijden. De bochten en de langere stukken zijn dan anders. Bij een kleinere baan kom je uit op een bedrag van 45 miljoen euro. Het is in vergelijking met de mogelijkheden die een grote ijsbaan je oplevert maar een marginale winst.”

Kardinge als energiehub

De stuurgroep daagt de gemeenteraad ook uit om verder te kijken: “Er wordt gesproken van een afschrijvingstermijn van dertig jaar. Maar waarom daar niet vijftig jaar van maken? En kun je van Kardinge een energiehub maken? Met een enorme oppervlakte aan zonnepanelen kun je batterijen opladen. Met die energie kun je ijs maken, maar je kunt het ook aansluiten op stadsverwarming waar je omliggende bedrijven op aansluit. Ons advies zou zijn om eens groter te durven denken, kijk naar het grotere plaatje.”

“Elke euro die je investeert, daar krijg je drie euro voor terug”

Ook voor de gezondheid heeft het hebben van een ijsbaan voordelen: “Uit cijfers van het CBS blijkt dat als een ijsbaan verdwijnt er een vijf keer hogere toename is van overgewicht. Elke euro die je investeert, daar krijg je er drie euro voor terug. Mensen die sporten hebben lagere zorgkosten en een hogere levensverwachting. Jaarlijks zou het een besparing op kunnen leveren van 17 miljoen euro.”

“Skeeleren of popconcert in de zomer”

Toch is schaatsen een seizoenssport. Peter Swart van GroenLinks: “Het is zonde dat je zo’n baan in de zomer niet kunt gebruiken. Wat zou je daar eventueel mee kunnen doen.” Enne Feenstra van de stuurgroep: “Op de banen in Enschede en Leeuwarden worden in de zomermaanden zomeractiviteiten gehouden. Dat zijn geen activiteiten waarmee je het economisch goed kunt laten draaien. Maar je kunt ook denken aan skeeleren of een popconcert. Maar dan moet je daar in de ontwerpfase wel rekening mee houden. Een popconcert in het huidige Kardinge kan ik je bijvoorbeeld niet aanraden.”

“Kardinge is qua locatie de eerste prioriteit”

Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen is benieuwd of Kardinge heilig is voor de stuurgroep. Piet Manning: “Voor ons is Kardinge qua locatie de eerste prioriteit. Het gaat niet alleen om de ijsbaan, maar ook om het integrale plan. Het Alfa-college zit er naast. Ook zij zijn qua toekomst van hun opleidingen afhankelijk of er wel of geen ijsbaan is.” Hilboesen: “Maar als je nieuw gaat bouwen dan zul je voor een periode van twee jaar niet kunnen schaatsen.” Manning betwijfelt dat: “De verbouwing van Thialf is voornamelijk in de zomermaanden uitgevoerd. Tijdens de afronding kon er gewoon geschaatst blijven worden.”

De komende periode gaan de politieke partijen het bidbook nader bestuderen. Tevens zijn de raadsleden uitgenodigd voor een schaatsclinic op Kardinge. Onder begeleiding van goede en ervaren trainers worden er trainingen voor beginners en gevorderden gegeven.