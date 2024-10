Hidde Jurjus bij FC Groningen onder de lat in bekertreffen tegen Kolping Boys

Foto: FC Groningen. Hidde Jurjus

Hidde Jurjus staat dinsdag in de wedstrijd van FC Groningen tegen Kolping Boys onder de lat. Trainer Dick Lukkien kiest voor Jurjus, omdat het om een bekerwedstrijd gaat.

FC Groningen reist met een vrijwel fitte selectie af naar Noord Holland: “Er zijn nog wel wat kleine pijntjes”, aldus Lukkien. “We moeten vandaag op de training bekijken of iedereen er daadwerkelijk bij kan zijn. Tika de Jonge gaan we niet mee nemen, want die heeft nog wat reactie na afgelopen zaterdag”.

Kolping Boys staat onderaan in de vierde divisie A, maar Lukkien doet niet aan onderschatting: “Dat ben ik ook niet van mijn mannen gewend. Het gaat er om dat we op onze top van kunnen presteren een een enorme energie aan de dag leggen”.

In 2015 won FC Groningen de beker en vorig seizoen werd de halve finale gehaald. “Dat was geweldig”, vervolgt Lukkien. “We hebben hartstikke mooie wedstrijden gespeeld met een geweldige sfeer. Fortuna Sittard schiet zo in mijn hoofd en Feyenoord. Volgens mij moet je altijd aan het bekertoernooi beginnen om proberen het ‘ding’ te winnen. Dus daar gaan we alles aan doen”.

Omdat het complex van Kolping Boys in Oudorp te klein is wordt de wedstrijd op het trainingscomplex van AZ gespeeld in Wijdewormer. De aanvang is 21.00 uur.