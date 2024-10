Hereweg ruim twee maanden dicht voor auto’s bij Ring-Zuid, laatste oude viaduct gaat tegen de vlakte

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Over de Hereweg staat, moederziel alleen, het laatste viaduct van de oude zuidelijke ringweg. Voor de kerst is ook dit laatste stukje bovengrondse ringweg (op het omstreden ‘Geheugenpaviljoen na) verdwenen.

Om dat te kunnen doen en om de Hereweg opnieuw in te richten na de sloop van het viaduct, gaat de weg op deze plek ruim twee maanden dicht voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting van de Hereweg rond de zuidelijke ringweg begint over iets minder dan twee weken, op maandag 14 oktober. Een paar dagen voor Kerst (vrijdag 20 december) gaat de weg weer open. Ook busreizigers krijgen met de stremming te maken: buslijnen 50, 51 en de nachtbus 418 gaan via een andere route rijden tijdens de afsluitingsperiode.

Fietsers kunnen wel langs de werkzaamheden, want aan de westkant van de Hereweg wordt een fietspad gemaakt voor twee rijrichtingen. Alleen in de herfstvakantie (26 oktober tot en 30 oktober) wordt het fietspad afgesloten. Dan moeten fietsers omrijden via de Papiermolentunnel of het tijdelijke fietspad door het nieuwe Zuiderplantsoen.