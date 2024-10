Hartstichting vraagt aandacht en meer onderzoek naar verschillen hartfalen bij mannen en vrouwen

Foto: Hartstichting

Op Wereldhart Dag, eind september, kleurden bijna zestig gebouwen in heel Nederland rood voor Dress Red Day. Dat gold ook voor het UMCG in Groningen. Deze actie werd opgezet door de Hartstichting om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.



Loïs Verkooijen van de Hartstichting werd voor radioprogramma OOG Ochtendshow gevraagd om nadere uitleg.

Verkooijen vertelt dat er een achterstand is in de kennis over hartinfarcten en hartfalen bij vrouwen omdat de medische wereld vroeger vooral mannen heeft onderzocht en minder vrouwen. Daarbij heeft men niet gezien dat sommige oorzaken en klachten bij vrouwen anders zijn.

Signalen niet bekend genoeg

Vrouwen denken bij klachten als pijn in de kaak, in de nek, in de rug en hoofdpijn en duizeligheid vaak dat dat mogelijk aan de overgang ligt of aan stress. Deze signalen zijn niet bekend genoeg bij de mensen.

Daarom is de Hartstichting nu bezig om hier meer aandacht voor te vragen en informatie te verstrekken aan de mensen. Dat deden ze dus met de actie op Dress Red Day maar ook met een magazine waarin ze hierover nog veel meer informatie geven over hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Verkooijen roept dan ook iedereen die meer wil weten op om naar de site van de Hartstichting te gaan en dit magazine aan te vragen en te lezen. Dit kan via deze link.

