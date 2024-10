Hans Vijlbrief presenteert boek over zestig jaar gaswinning en de gevolgen ervan

Foto: Rijksoverheid

“De Groningers hadden altijd gelijk”. Zo heet het boek van Hans Vijlbrief dat deze woensdag werd gepresenteerd. Burgemeester Koen Schuiling kreeg vanmorgen het eerste exemplaar.

Het boek van de oud-staatssecretaris gaat over de schade die zestig jaar gaswinning in Groningen heeft veroorzaakt. De Groningers voelden zich al die jaren niet gehoord door de politici in Den Haag. In het boek beschrijft Vijlbrief hoe hij als verantwoordelijk staatssecretaris probeerde de problemen op te lossen, via vele bezoeken aan de provincie en een groot aantal gesprekken met getroffen Groningers.

Na een parlementaire enquête rond de aardgaswinning besloot Den Haag om de Groningers excuses aan te bieden en miljarden euro’s naar de provincie over te maken, voor reparatie van de schade, versterking van gebouwen en investeringen in de regio.