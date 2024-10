Grote klus bij Hoofdstation begint twee dagen later: “Heimachine is er nog niet”

Foto: ProRail via Groningen Spoorzone

Aannemer Strukton begint niet op maandag, maar pas op woensdag met het inheien van vierhonderd betonpalen in het stationsgebied van Groningen. De oorzaak: de machine die het werk moet doen, is er nog niet.

Volgens ProRail, de opdrachtgever voor de werkzaamheden, is de late aankomst van de heimachine iets wat vaker voorkomt. “Soms lopen werkzaamheden elders uit. Daarom zit er altijd een buffer op de startdatum,” aldus woordvoerder Mirjam de Witte. “En zonder apparaat kunnen we natuurlijk nog niks, want palen inheien doe je niet met de hand.”

Een week wachten, zoals tijdens de verplaatsing van het monumentale seinhuis en de loopbrug, is dit keer niet nodig, besluit De Witte: “Zoals het er nu uitziet, starten we woensdag. Maar we komen niet in de knel; alles is ingecalculeerd.”

Het inheien van de betonpalen is nodig voor de bouw van een scheidingswand tussen het spoor- en busverkeer. Deze wand voorkomt dat mensen op het spoor komen vanaf het busplatform. Ook zorgt de wand ervoor dat bussen niet op het spoor terechtkomen en treinen niet op het busplatform. Tegelijkertijd start Strukton met de bouw van de toekomstige voorgevel van het nieuwe stationsdeel aan het Zuidplein. De werkzaamheden duren drie weken.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf woensdag tot en met 15 november, van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur. In het weekend wordt er niet gewerkt. De heiwerkzaamheden veroorzaken trillings- en geluidshinder voor omwonenden. De palen worden ‘stampend’ in de grond gebracht.