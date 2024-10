Grootste blaashal over zand in Nederland door wethouder geopend: “Dit is uniek”

Foto: Frank Nab

Bij Beach Volley Club Groningen op sportpark Coendersborg is zondag een blaashal in gebruik genomen die uniek genoemd mag worden. Het is namelijk de grootste blaashal over zand die er in ons land is te vinden.

De indoor beachlocatie herbergt vijf beachvolleybalvelden. “Onze ambitie is om gedurende het hele jaar te kunnen sporten”, vertelt voorzitter Karlijn Toebast van de vereniging. “Door de plaatsing van de blaashal kunnen velen hun geliefde sport ook in de wintermaanden blijven uitoefenen.” De nieuwe blaashal werd zondag geopend door wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport. “De hal is een welkome aanvulling op het Groninger sportklimaat. Beachvolleybal is geschikt voor jong en oud. De nieuwe accommodatie kan, net zoals de zomermaanden, gebruikt worden door leden, bedrijven, mensen uit de buurt, scholen en overige maatschappelijke organisaties. Hiermee is de blaashal een mooie locatie ter bevordering van sport, bewegen en het ontmoeten van mensen onderling”, aldus Jongman.

In ons land is nergens een blaashal van dit formaat over zand te vinden. Daarmee is het de grootste overdekte zandbak van Nederland. Toebast: “De investering voor deze blaashal hebben we zelf gerealiseerd door het verkopen van lidmaatschappen en het verkrijgen van landelijke en gemeentelijke subsidies. Het is echt geweldig dat het ons gelukt is de financiering rond te krijgen, zodat de blaashal nu in dit Olympisch jaar in gebruik genomen kan worden. Wie weet komen de toekomstige olympiërs straks uit Groningen.”