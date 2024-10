Groningse tophandbalster ziet haar club ontsnappen aan faillissement

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Stadjer Lois Abbingh, de aanvoerder van het Nederlandse handbalteam, hoeft niet opzoek naar een nieuwe club. De club waar ze sinds vorig seizoen voor uitkomt, het Noorse Vipers Kristiansand, is op het nippertje gered van faillissement.

De meervoudig landskampioen van Noorwegen had tot afgelopen vrijdag om 2.1 miljoen euro bij elkaar te sprokkelen om faillissement te voorkomen. Dat was het clubbestuur niet gelukt en dus werd de topclub zondag failliet verklaard in een persbericht op de website van de club. De komst van nieuwe investeerders steekt daar een stokje voor.

“Het wonder is geschied – we zijn gered!”, plaatst de club op haar Instagram-account. “We hebben geen woorden voor hoe dankbaar we zijn!” Er wordt een nieuw bestuur aangesteld dat zich bezig gaat houden met de herstart van de drievoudig winnaar van de Champions League.

Financiële problemen

De Noorse club kampt al langere tijd met financiële problemen. Het bestuur moest binnen een week tijd een flinke som geld bij elkaar rapen om het voortbestaan van de club te garanderen. Toen dat niet lukte, werd het faillissement aangekondigd in een verklaring: “Ondanks intense inspanningen om oplossingen te vinden, hebben we helaas geen duurzame financiële toekomst voor de club kunnen bereiken. Het spijt ons ten zeerste dat het zover is gekomen.”

Dat betekende grote kopzorgen bij de Groningse Lois Abbingh: zij moest een nieuwe club gaan zoeken. Daarnaast kun je als clubloze speler niet uitkomen voor het Nederlands elftal. De verzekering van speelsters loopt immers via de club en niet via de Nederlandse Handbalverbond.

Gered

Die kopzorgen zijn voorlopig verholpen. Abbingh kan net als mede-internationals Merel Freriks uit Emmen en de Limburgse Larissa Nusser gewoon bij haar huidige club blijven handballen.