Groningse politici roepen op om favoriete kinderboeken te delen: “Kinderen lezen steeds minder, dat is zorgelijk”

Een boek pakken waarbij je vervolgens helemaal meegesleept wordt in een spannend avontuur. Dat klinkt aantrekkelijk, toch lezen kinderen en jongeren steeds minder. Raadslid Justine Jones van GroenLinks vindt dat zorgelijk en is daarom een actie gestart.

Jones is de afgelopen dagen bij haar collega’s langs geweest met de vraag wat hun favoriete kinderboek was waar ze goede herinneringen aan hebben. Dit heeft een bijzondere lijst opgeleverd. “Deze lijst wordt niet gedeeld om zo maar wat leuke leestips uit te wisselen”, vertelt Jones. “Ontlezing is een groeiend probleem onder kinderen. Kinderen lezen steeds minder vaak en minder lang en daar maken wij ons zorgen over. Jongeren halen geen plezier meer uit lezen, terwijl er zo onwijs veel mooie boeken zijn.”

Jongeren lezen steeds minder vaak

Dat de lijst nu wordt samengesteld is niet vreemd. Afgelopen week is de Kinderboekenweek van start gegaan. Het thema dit jaar is ‘lekker eigenwijs!’ Uit cijfers blijkt dat het leesgedrag van nieuwe generaties achteruit loopt. Mensen die 65 jaar of ouders zijn besteden per dag gemiddeld een uur en 22 minuten aan lezen. In de groep van 13 tot 14 jaar is dit veertien minuten. In de periode van 2013 tot 2018 is er bij laatstgenoemde groep een daling van de leestijd met bijna veertig procent te zien. Dit terwijl het patroon bij oudere mensen stabiel is. Dat blijkt ook uit de cijfers van de bibliotheken. Het aantal geleende bibliotheekboeken daalde van 180 miljoen in 1994 tot 61 miljoen in 2019. Op de helft van de basisscholen in ons land is tegenwoordig geen eigen bibliotheek meer te vinden.

Favoriete kinderboeken

Op de lijst van de raadsleden worden de boeken van Roald Dahl het vaakst genoemd: vier keer in totaal. Grote-mensen-burgemeester Koen Schuiling (VVD) heeft goede herinneringen aan De avonturen van Kapitein Rob van Pieter Kuhn. Schuiling zijn collega Inez, die afgelopen week geïnstalleerd werd als kinderburgemeester is verzot op Juf Braaksel van Carry Slee. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) was als kind verzot op Pinkeltje en het grote huis van Dick Laan. Rik van Niejenhuis (PvdA) kon zich op jonge leeftijd verliezen in het boek Brief voor de Koning van Tonke Dragt. Andere opvallende boeken op de lijst zijn Encyclopedie van het Dierenrijk, gekozen door Bart Hekkema (Partij voor de Dieren). Peter Rebergen (ChristenUnie) koos voor Kruistocht in Spijkerbroek.

Justine Jones (GroenLinks): “Wat opviel is dat er na de vraag ook hele fijne herinneringen werden gedeeld”

Jones is blij hoe er gereageerd werd door de politici op haar vraag: “Er kwam een gesprek op gang en iedereen deelde maar wat graag hun favoriete boek. Tegelijkertijd werden er ook fijne herinneringen gedeeld over leraren of ouders die goed stemmetjes konden doen waarmee boeken tot leven kwamen. Mijn collega Peter Swart (GroenLinks) vertelde bijvoorbeeld een mooi verhaal. Op jonge leeftijd was hij fanatiek voetballer. Elke avond, voor het slapen gaan, stopte hij een ‘voetbalboek’ onder zijn kussen in de hoop dat hij de volgende dag een hele mooi doelpunt zou gaan maken.”

“Het zou geweldig zijn als andere organisaties soortgelijke lijsten gaan delen”

Het doel van het GroenLinks-raadslid is simpel: “Ik hoop dat de interesse bij kinderen wordt aangewakkerd voor het lezen. Dat ze ontdekken dat het super leuk is. En ik zou het geweldig vinden als andere organisaties in onze gemeente soortgelijke lijsten gaan delen tijdens deze Kinderboekenweek.”