Groningse ‘nep-agent’ en ‘ambulancebroeder’ verdacht van misleiding en diefstal

Foto via Pixabay

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt een zaak rond een 21-jarige man uit Groningen. De man zou zich hebben voorgedaan als politieagent en ambulancebroeder. Hij zou onder andere medische apparatuur en ambulancekleding hebben gestolen en zich onterecht hebben voorgedaan als hulpverlener.

De verdachte verscheen regelmatig bij incidenten en ongevallen in Groningen, schrijft stadsblog Sikkom vrijdagmiddag. Daarbij zou hij zelfs zwaailichten en speciale kleding hebben gebruikt om als hulpverlener over te komen. De man verscheen onder meer bij ongelukken in een zelf geprepareerde auto met zwaailichten. Ook online presenteerde hij zichzelf als hulpverlener en bood hij ambulancediensten en een ‘wensambulance’ aan.

De man stond eerder voor de rechter omdat de politie zijn ‘ambulance’ in beslag had genomen. Niet omdat dit een ‘ambulance’ was, maar omdat het voertuig niet de weg op mocht. De man dacht, naar eigen zeggen, dat ook de zaak rond de ‘politie’ daarmee was afgedaan. Maar de Stadjer wordt nu alsnog onderzocht door het OM voor het zich voordoen als politieambtenaar en ambulancemedewerker. Het OM verdenkt de Groninger ook van verduistering van portofoons, medische spullen en diefstal van ambulancekleding.

