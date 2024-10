Groningse kanopoloërs bereiken halve finale op WK in China

Foto: ingezonden

Het Nederlandse damesteam kanopolo heeft zaterdag de halve finale bereikt op het WK dat gehouden wordt in China. Drie dames zijn lid van de Groninger Kanovereniging.

Het team bestaat in totaal uit acht dames. Linda van As, Thura Breedt Bruijn en Astrid van der Maas komen uit Groningen. Op 9 oktober vertrokken zij naar China. Het WK begon afgelopen dinsdag en duurt tot en met zondag. Het Nederlandse team moest donderdag voor het eerst in actie komen waarbij Iran de tegenstander was. Deze wedstrijd werd gewonnen. Ook daarna ging het de dames voor de wind. “Alle wedstrijden hebben we tot dusver gewonnen. Daarmee hebben we de halve finale bereikt. En ook hebben we ons hiermee verzekerd van deelname aan de World Games die volgend jaar eveneens in China worden gehouden”, zo laat men weten.

Dat de dames in China op het hoogste niveau mee kunnen doen is geen vanzelfsprekendheid. Men moet de reis en het verblijf zelf financieren. Om dit mogelijk te maken werd in de afgelopen periode een donatieactie opgezet. Kanopolo kan beschouwd worden als een combinatie van kanoën en waterpolo. De spelers zitten in een kajak en moeten proberen om zo veel mogelijk doelpunten te maken in doelen die boven het water hangen.