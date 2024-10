Groningen wil door met ‘bed-bad-brood’ ondanks dichte geldkraan in Den Haag

Foto: Joris van Tweel

Een week geleden was de toekomst van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) aan de Osloweg (voorheen bekend als de ‘bed-bad-broodopvang’) vanuit het gemeentebestuur nog allerminst zeker. Maar woensdagavond was burgemeester Koen Schuiling resoluut: “We zijn voor het openhouden van de LVV. Als het ons middelen kost, dan doen we dat.”

Groningen is, samen met Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht, een van de vijf gemeenten waar nog een speciale opvanglocatie is voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De bijdrage van het Rijk aan de financiering van deze LVV’s wordt per 1 januari beëindigd.

Daarmee komt twee derde van het voor de LVV beschikbare budget te vervallen, zo’n 5,1 miljoen euro als bijdrage van het Rijk. De gemeente betaalde de rest van de kosten, zo’n 2,7 miljoen euro, met geld uit het gemeentefonds. Ook over dit bedrag bestaat nu onzekerheid, en mogelijk valt ook dit laatste deel van de bekostiging van de opvang weg.

‘Willen geen beelden als elders in Europa’

De toekomst van de LVV aan de Osloweg was tot nu toe allerminst zeker, omdat er te weinig geld zou zijn om de opvang zelfstandig overeind te houden zoals die nu bestaat. Maar volgens de burgemeester gaat het college de LVV toch koste wat kost openhouden. “Als het middelen kost, dan doen we dat,” stelt Schuiling. “In de eerste plaats vanwege de medemenselijkheid. Anders kunnen deze mensen geen kant op. Dan krijg je beelden zoals elders in Europa.”

Motie om opvang te sluiten massaal weggestemd

Ook de gemeenteraad staat achter het standpunt van Schuiling. De raadsfractie van de PVV diende een motie in waarin werd gevraagd om de LVV-voorziening te sluiten ‘conform landelijk beleid’. De PVV-fractie was de enige die voor haar eigen voorstel stemde; de rest van de raad veegde de vloer aan met de motie.