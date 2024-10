Foto: Jacob Gunter. Floks van der Beek scoort de 1-0 voor Groningen tegen Were Di

De hockeyvrouwen van Groningen zijn zondag medekoploper geworden in de promotieklasse.

In Haren werd Were Di met 2-1 verslagen. Floks van der Beek maakte de 1-0 en Claire Fischer scoorde vanuit een strafcorner 2-0. Britt Dalm deed via een strafcorner nog wat terug voor de ploeg uit Valkenswaard.

Doordat koploper Leonidas met 1-1 gelijkspeelde tegen Push hebben zowel Leonidas als Groningen dertien punten uit vijf wedstrijden.