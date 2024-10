Groningen krijgt eerste steunpunt tegen femicide in Oosterparkwijk

De vrouwenopvang van Wender in Groningen - Foto via Google Maps - Streetview

Op de locatie van de Vrouwenopvang in de Oosterparkwijk komt een steunpunt tegen femicide. Het steunpunt, genaamd Filomena, wordt komende 5 november geopend.

Femicide is vrouwenmoord als gevolg van huiselijk geweld, stalking of dwang van een partner of ex-partner. Het steunpunt is de tweede locatie in Nederland na Rotterdam, dat vijf jaar geleden is begonnen.

“We bieden een plek aan waar vrouwen zich kunnen melden, zonder afspraak en indicatie, je kunt gewoon binnenlopen,” zegt Paulien Sissingh, locatiemanager.

Het steunpunt is op maandagochtend en donderdagmiddag geopend. Voor de avond en nacht is er een online chat. Overdag zitten hulpverleners en ervaringsdeskundigen klaar om vrouwen te helpen. Op 5 november, als de locatie opent, is er ook een bijeenkomst over femicide in het buurtcentrum Floreshuis.