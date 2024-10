Groningen heeft komende jaren genoeg geld om bijstandsuitkeringen te betalen

foto: André Huitenga

De gemeente Groningen heeft, in tegenstelling tot de afgelopen vijf jaar, in 2025 en daarna genoeg geld om bijstandsuitkeringen uit te betalen.

Dit blijkt uit het nieuwe budget dat de Rijksoverheid bekend heeft gemaakt voor alle gemeenten. Vijf jaar geleden moest Groningen nog bijna 15 miljoen euro bijleggen uit de eigen middelen. Maar nu het aantal bijstandsuitkeringen in Groningen sterker daalt dan in de rest van het land, is dat niet meer nodig.

Volgens de gemeente is dat onder meer aan haar eigen inzet te danken. Meer mensen gaan succesvol aan werk, waardoor minder uitkeringen nodig zijn. Ook krijgt Groningen een groter deel van het landelijke budget voor uitkeringen. Dit komt mede doordat er nu rekening wordt gehouden met studenten die door psychische problemen een uitkering aanvragen.