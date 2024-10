GroenLinks en Partij voor de Dieren willen overlast houtrook aanpakken

De fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren roepen het college op om verdere stappen te gaan zetten voor een schonere lucht. De partijen willen dat de overlast die veroorzaakt wordt door houtkachels aangepakt gaat worden.

“Voor veel mensen is een houtkachel een bron van warme en gezelligheid tijdens koude winterdagen”, vertellen raadsleden Janette Bosma (Partij voor de Dieren) en Tim van de Vendel (GroenLinks). “Het stoken leidt echter niet alleen tot gezelligheid; de houtrook bevat ook verschillende schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Deze stoffen veroorzaken en verergeren longziekten zoals astma, COPD en longkanker, maar ook hart- en vaatziekten. Het Longfonds laat weten dat meer dan twintig procent van de nieuwe gevallen van chronische bronchitis ontstaat door blootstelling aan fijnstof.”

Houtrook stoot meer fijnstof uit dan autorijden

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat houtstook de oorzaak is van 23 procent van alle fijnstof in het land. In Nederland wordt door houtrook zelfs meer fijnstof uitgestoten dan door autorijden. “Maar liefst een kwart van alle Nederlanders ervaart regelmatig tot vaak overlast door houtrook. Ook brancheorganisaties en gezondheidsinstellingen, waaronder het Longfonds trekken regelmatig aan de bel om de schadelijke effecten van houtrook tegen te gaan.”

“Als gemeente kunnen we al veel doen”

Om de gevolgen van houtrook tot een minimum te beperken is het Platform Houtrook en Gezondheid opgericht, waar ook GGD Groningen bij is aangesloten. Het platform richt zich op voorlichting, nieuw beleid en handhaving. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten dringt er al sinds 2016 bij het Rijk op aan om een landelijke norm voor schade als gevolg van houtrook in te stellen. Deze norm is er tot op heden nog niet. “Toch kunnen we als gemeente al veel doen. De gemeente Utrecht, Amsterdam en Amersfoort hebben bijvoorbeeld onlangs maatregelen genomen om de overlast van houtrook tegen te gaan. In de Utrecht geldt er vanaf 2025 een verbod op vuur stoken in de buitenlucht, ook op privéterrein. In Amsterdam geldt een verbod op houtkachels in nieuwbouwwoningen vanaf 2027. En in Amersfoort is per 1 oktober een algemeen stookverbod in werking wanneer de luchtkwaliteit slecht is en de zogenoemde ‘stookwijzer’ code rood of oranje aangeeft.”

Stappen voor schonere lucht

Bosma en Van de Vendel willen dat Groningen ook verdere stappen gaat zetten voor een schonere lucht. Drie jaar geleden is door de gemeenteraad het initiatiefvoorstel ‘Aanpak Overlast voor Houtrook’ aangenomen. De raadsleden willen weten wat hier mee gedaan is. Ook is men benieuwd of verboden en maatregelen, zoals die in Amersfoort, Utrecht en Amersfoort zijn ingevoerd, in Groningen van kracht kunnen worden.