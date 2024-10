Groen licht voor uitbreiding Kardinge met natuur en natuurbegraven

Er is groen licht gekomen voor een plan van Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland voor de uitbreiding bij Kardinge. De gemeenteraad van Het Hogeland heeft het plan goedgekeurd.

Het plan voegt 38 hectare nieuwe natuur aan Kardinge toe, met ruimte voor natuurbegraven. Het voorziet in meer natuur tussen Groningen en Zuidwolde, verhoogt de biodiversiteit, maakt het gebied toegankelijk voor iedereen en biedt een laatste rustplaats in de natuur. Er is de laatste jaren steeds meer vraag naar natuurbegraven.

Boswachter Bart Zwiers is blij en trots met het resultaat: “We vinden het belangrijk om omwonenden bij het natuurgebied te betrekken. Dat doen we al vele jaren. Ook voor deze natuuruitbreiding hebben we hulp gevraagd. Bewoners uit Zuidwolde en de wijk Beijum hebben tijdens informatiebijeenkomsten en werkateliers meegedacht en -geschetst. De wensen, ideeën en ook zorgen over bijvoorbeeld verkeer hebben een plek gekregen in het plan.”

Volgens Zwiers gaat het om een prachtig en evenwichtig landschapsontwerp. “Het open karakter van het landschap, een van de belangrijkste wensen van de betrokkenen, blijft behouden.” Heilien Tonkens heeft samen met omwonenden een ontwerp gemaakt. Het laat een landschap zien met bloemrijke velden, groepjes struiken en een beperkt aantal bomen, doorsneden door een watergang die in breedte varieert. Aan de zuidzijde komt een brede buffer van water omringd met riet. Ook komt er een doorgaand wandelpad met smallere zijpaden.