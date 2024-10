Gorecht wint topper; VVG te sterk voor Lycurgus; TKB blijft foutloos

Groen Geel-Wildervank 0-3 (Foto Martijn Minnema)

In de tweede klasse deden Gorecht en Helpman in de slotfase goede zaken. Een klasse lager werd de stadsderby tussen VV Groningen en Lycurgus een prooi voor VVG. The Knickerbockers bleef zonder puntverlies. Groen Geel verloor opnieuw en ziet zijn seizoensstart mislukken. Lewenborg boekte zijn eerste zege tegen Be Quick 1887 zaterdag.

Achilles 1894 en Gorecht gaan beide voor promotie uit de tweede klasse. Gorecht boekte vanmiddag een prima uitzege in Assen, Achilles werd daar met 2-1 verslagen. Daardoor is Gorecht (gedeeld met Noordscheschut) met 7 uit 3 koploper. De thuisclub kwam door Stan Haanstra in de 20′ minuut op 1-0, acht minuten na rust kwam Gorecht langszij via Tom Traas. Nadat Gorecht eerder al een goal afgekeurd zag worden wegens buitenspel was het in de eerste minuut van de extra tijd alsnog raak. Steef Borgman profiteerde van een misverstand achterin en bezorgde zijn club de verdiende zege.

Helpman leek uit bij Gramsbergen op een nederlaag af te stevenen, maar in de slotfase werd een 3-1 achterstand nog goedgemaakt. Remco de Haas maakte na een uur de voor rust opgelopen achterstand ongedaan met de 1-1. Gramsbergen nam daarna een 3-1 voorsprong maar dankzij Berend Rondhuis (87) en Danny Dijkstra (90) ging Helpman nog met een punt naar huis. Helpman is middenmoeter met 4 uit 3.

3Q

The Knickerbockers bleef zonder puntverlies door Borger met 2-0 te kloppen. De gasten verdedigden massaal en pas na rust kwam TKB er doorheen en wist het te scoren. Melle Kramer opende tien minuten na rust de score, Han van Dijk besliste het duel in de 70′ minuut met de 2-0.

VV Groningen steeg naar plek twee door op eigen veld de derby tegen Lycurgus met 1-0 te winnen, Mitchell van Kalsbeek werd matchwinner.

FC Lewenborg boekte zijn eerste zege, thuis werd Be Quick 1887 met 3-0 aan de kant gezet. Armando Kremer scoorde twee keer, Tom Katgert scoorde tussendoor de andere Lewenborg treffer. Lewenborg is middenmoter met 4 uit 3, Be Quick staat met 1 punt elfde.

Ook Groen Geel staat na drie wedstrijden nog op 1 punt. Tegen Wildervank werd de tweede (thuis)nederlaag op rij geleden, 0-3. Groen Geel scoorde dit seizoen pas één treffer. Bij rust keek Groen Geel al tegen een 0-1 achterstand aan en kort voor rust kwam het ook nog met tien man te staan na een rode kaart. Oud Helpman speler Saviero van Zwol scoorde na rust twee keer voor Wildervank. Beide teams kregen daarnaast nog een aantal goeie kansen, maar het bleef bij 0-3.

De Vierde Klassers

In 4D leed HFC’15 zijn eerste puntverlies, uit bij ODV werd met 2-0 verloren. Mamio ging in 4E met 2-1 onderuit in en tegen Haren en Omlandia won “Heracliden oet” met 1-2.