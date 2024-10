Gorecht blijft koploper, The Knickerbockers profiteert van nederlaag VVG

Foto Martijn Minnema. FC Lewenborg - VV Groningen

Gorecht blijft koploper in 2I na de zege zaterdag op Helpman. In 3R nam The Knickerbockers het leidersstokje over van VV Groningen.

Tweede klasse

In de tweede klasse I blijft Gorecht koploper. In Haren werd Helpman met duidelijke cijfers opzij gezet: 4-1. Tim Sanders zorgde nog wel voor de 0-1, maar nog voor de pauze zette Gorecht orde op zaken.

Robin Zuidema, Steef Borman en Sven Hazewinkel zorgden voor een 3-1 voorsprong bij rust. Thijs Hekman maakte na de thee de vierde voor Gorecht. Gorecht heeft 13 punten uit 5 wedstrijden, twee meer dan nummer twee WVF uit Zwolle. Helpman is met 4 uit 5 voorlaatste.

Derde klasse

In de derde klasse R raakte VV Groningen de koppositie kwijt na een 4-1 uitnederlaag tegen FC Lewenborg. Voor rust waren er kansen over en weer, maar er werd niet gescoord. Na 57 minuten kopte Tom Katgert na een corner binnen: 1-0. Regilio Holder maakte in de 63e minuut na een vrije trap de 1-1. Een minuut later koos de vrijgelaten Katgert de korte hoek uit: 2-1. Twee minuten daarop kon Jamai Schripsema vrijstaand uithalen: 3-1. VVG viel aan zonder echte kansen te krijgen. Rai de Vries schoot vanuit een counter het kwartet vol voor FC Lewenborg. VVG en FC Lewenborg staan vijfde en zesde met 10 uit 5.

The Knickerbockers is de nieuwe koploper met 12 uit 5. De stadsderby tegen Lycurgus werd met 2-1 gewonnen. Lycurgus kwam op voorsprong door Richard Speelman. Laurens Stellingwerf en Roel Batema zorgden na de pauze voor de winst van de studenten. Lycurgus is twaalfde met 3 uit 5.

Be Quick 1887 verloor met 1-0 van Veendam 1894 en is met 4 uit 5 negende. Groen Geel staat een plek lager met net zo veel punten. Groen Geel boekte de eerste zege in de competitie: 1-0 tegen DVC Appingedam.

Vierde klasse

In 4E verloren alle clubs uit de gemeente Groningen. In Ten Boer ging Omlandia met 3-2 onderuit tegen Poolster. Haren verloor uit met 4-0 van koploper Corenos. Mamio verloor ook met 4-0 bij Holwierde. Omlandia en Haren hebben 7 punten uit 5 wedstrijden. Mamio heeft er 3.

In 4D won HFC’15 met 1-0 bij Boornbergum door een doelpunt van Mark Eenjes. De Hoogkerkers staan zevende met 9 uit 5.