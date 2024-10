GIJS verliest nipt van Nijmegen Devils: “Ondanks verlies gaan we met een goed gevoel naar huis”

Foto: Santeri Viinamäki via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond nipt verloren van de Ahoud Devils Nijmegen. Op Kardinge werd het 4-6.

Voor GIJS was het de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Vorige week werd de nieuwe competitie afgetrapt met een uitwedstrijd in Heerenveen waarbij de Unis Flyers met 9-1 aan de kant werden gezet. GIJS begon zaterdag goed aan de wedstrijd waarbij Tim Bartels het team op voorsprong zette. Vlak voor het einde van de eerste periode maakte David D’Agostino de 1-1.

“We kregen direct twee doelpunten om de oren”

Henk Keijzer is de trainer van GIJS: “Ik denk dat Christiaan (Christiaan Eimers, trainer van Nijmegen Devils, red.) na de eerste periode zijn team er goed van langs heeft gegeven. Dat zag ik aan zijn gezicht. Ik heb mijn jongens toen gewaarschuwd, van wees gewaarschuwd. Ze zullen heel fel uit de kleedkamer komen. Wel, dat gebeurde ook. We kregen direct twee doelpunten om de oren.”

Straf van zes minuten

Aan het einde van de tweede periode bleef GIJS zicht houden op de zege door doelpunten van Dylan Foks en Vainius Jankauskas waarmee het 3-3 werd. In een uitverkocht Kardinge kreeg het publiek een spannende derde periode te zien. Door een doelpunt van Cam Thomson kwam Nijmegen op voorsprong, maar al snel daarna wist Guy Kunst de gelijkmaker te maken. In de slotfase scoorden de Devils nog twee keer, waarbij het laatste doelpunt in de overtime viel. Keijzer: “We kregen een straf van zes minuten. Die zes minuten hebben ons veel kracht gekost.”

“Onze looplijnen waren goed”

Toch is Keijzer tevreden: “Ondanks het verlies heb ik een goed gevoel. Van Nijmegen weten we dat het een gedoodverfde favoriet is voor de competitiezege. Ze hebben een goed team en zijn goed op elkaar ingespeeld. Wij hebben goed partij gegeven, onze looplijnen waren goed en we hebben mooie doelpunten kunnen maken.” Volgens de trainer geeft het energie voor de volgende wedstrijd. Die wedstrijd wordt zaterdag gespeeld in de Elfstedenhal in Leeuwarden tegen OG Capitals.