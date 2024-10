GIJS delft ook tegen Kemphanen het onderspit: “Geflatteerde uitslag”

Foto: Santeri Viinamäki via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond voor de derde keer op rij verloren. In eigen huis bleek Eindhoven Kemphanen te sterk te zijn.

Trainer Henk Keijzer spreekt van een geflatteerde uitslag: “Na de eerste periode was het 0-0. We zaten goed in de wedstrijd. Ook in het begin van de tweede periode zaten we er goed in en kwamen we door doelpunten van Björn Haan en Janis Brakss op een 2-0 voorsprong. Vervolgens begonnen we foutjes te maken. Daar profiteerde de tegenstander van. Roy Ansems wist twee keer het doel te vinden waarmee de stand weer gelijk was. Vervolgens maakten we opnieuw een fout en maakte Jakob Karlsson de 2-3.”

In de derde periode ging de wedstrijd voor GIJS als een nachtkaars uit. Dennis Donders, Jakob Karlsson en Jorn Soest scoorden namens Eindhoven nog drie keer waarmee de eindstand op 2-6 werd bepaald. “We hebben in de eerste en tweede periode veel gegeven. En dan zie je op een gegeven moment het verschil. Zij hebben vier redelijk goede lijnen op het veld staan die op fulltempo op ons los gingen. Wij hebben twee echt goede lijnen en onze derde lijn heeft goed gespeeld. Je bent de hele tijd aan het compenseren en op een gegeven moment wordt het dan net te veel. Mensen verwachten veel van ons, maar op dit moment zit het er nog net niet in.”

GIJS heeft nu drie punten uit vier wedstrijden en staat daarmee op de negende plaats. Volgende week zondag speelt GIJS de vijfde wedstrijd van het seizoen. Dan zijn de Red Eagles uit Den Bosch de tegenstander.