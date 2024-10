Gewonde na schietincident horecazaak Siersteenlaan; politie zoekt dader

Foto: Politie Groningen-Centrum via Instagram

Bij een horecapand aan de Siersteenlaan heeft rond half zes donderdagmiddag een schietincident plaatsgevonden. Eén persoon is gewond geraakt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is op nog zoek naar de dader. Volgens burgernet zou het gaan om een 40-jarige man van vermoedelijk Turkse komaf. De man heeft donker haar, is gekleed in een donker gekleurd joggingspak en donkerblauw shirt en draagt een zwarte pet en een heuptasje.

De politie roept mensen die het schietincident gezien hebben op om contact te zoeken met de politie via 0900-8844. Ook voor camerabeelden en tips kan contact gezocht worden met de politie.